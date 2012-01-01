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James Harden için Houston'da sıcak karşılama!

Houston Rockets, Brooklyn Nets forması giyen James Harden için geçtiğimiz geceki maçta bir anma videosu yayınlayarak, eski süperstarı için sıcak bir karşılama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, Brooklyn Nets forması giyen James Harden için geçtiğimiz geceki maçta bir anma videosu yayınlayarak, eski süperstarı için sıcak bir karşılama yaptı.

Harden, taraftarları elleriyle kalp işareti yaparak selamladı:



Bu video, Rockets'ın Harden'a sunduğu ikinci anma videosuydu. İlk video Mart ayında, KOVID-19 salgınının yoğun olduğu dönemde olduğu için, sınırlı kapasiteli bir kalabalığın önünde gösterilmişti.

Kariyerinin ilk üç sezonunu Oklahoma City Thunder'ın altıncı adam olarak geçirdikten sonra Harden, 2012 sezonundan önce Houston Rockets tarafından takas edilmişti. Başlangıç kadrosunda Harden, NBA'deki en dinamik hücum oyuncularından biri haline gelmiş, 2018'de normal sezon MVP'si seçilmiş, 2013'ten bu yana ise dokuz üst üste All-Star olmuştu.

Ayrıca 2017'de asist kralı olan Harden, 2017-2020 arası üç kez üst üste sayı kralı da olmuştu.

2020 yılının Kasım ayında ekipten takasını isteyen Harden, Ocak ayında Nets'in yolunu tutmuştu ve şu anda ise 20.7 sayı, 7.9 ribaund ve 9.6 asist ortalamalarına sahip.


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