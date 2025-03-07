New York Knicks sahibi James Dolan, NBA yönetiminden finansal şeffaflık talep etti ve bu konunun NBA Yönetim Kurulu toplantısında oylamaya sunulmasını istedi.



Dolan'ın önerisine göre, 2025-26 NBA mali yılından itibaren lig, tüm operasyonel giderler ve bütçeleri sıfır tabanlı bütçeleme yöntemiyle belirlemeli. Ayrıca, tüm harcamaların detaylarını içeren bir raporlama süreci oluşturulmalı.



Dolan'ın Madison Square Garden operasyon şefi Jamaal Lesane ile birlikte imzaladığı mektupta, NBA'in operasyon bütçesinin bir önceki yıla göre %8 oranında arttığı ve ligin çalışan sayısının 800 kişi arttığı vurgulandı.



Dolan, NBA yönetiminin artan maliyetlerine dair daha detaylı bir finansal raporlama süreci oluşturulmasını talep etti.



