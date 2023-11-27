Jalen Johnson 4-6 hafta arası yok

Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle 4-6 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jalen Johnson 4-6 hafta arası yok
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27 Kasım 2023 11:19
Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle 4-6 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Hawks'ın Cumartesi günü Washington Wizards'a karşı aldığı galibiyette sakatlanan Johnson, ATL formasıyla üst üste 10 maçta ilk beş başlamış ve %42,5'i üç sayılık atışlar olmak üzere 14,1 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

21 yaşındaki oyuncu maç başına ayrıca 7.3 ribaund, 2.4 asist, 1.1 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.

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