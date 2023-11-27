Atlanta Hawks forveti Jalen Johnson'ın sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle 4-6 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Hawks'ın Cumartesi günü Washington Wizards'a karşı aldığı galibiyette sakatlanan Johnson, ATL formasıyla üst üste 10 maçta ilk beş başlamış ve %42,5'i üç sayılık atışlar olmak üzere 14,1 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
21 yaşındaki oyuncu maç başına ayrıca 7.3 ribaund, 2.4 asist, 1.1 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.
Hawks'ın Cumartesi günü Washington Wizards'a karşı aldığı galibiyette sakatlanan Johnson, ATL formasıyla üst üste 10 maçta ilk beş başlamış ve %42,5'i üç sayılık atışlar olmak üzere 14,1 sayı ortalamasıyla oynamıştı.
21 yaşındaki oyuncu maç başına ayrıca 7.3 ribaund, 2.4 asist, 1.1 top çalma ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU