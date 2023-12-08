Jalen Duren 2 hafta yok!

Detroit Pistons pivotu Jalen Dıren'in sol ayak bileğini burkması sebebiyle iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jalen Duren 2 hafta yok!
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08 Aralık 2023 14:16
Detroit Pistons pivotu Jalen Dıren'in sol ayak bileğini burkması sebebiyle iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Duren, geçtiğimiz Çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçın son iki dakikasında bir ribaund pozisyonunda sakatlanmıştı.

Bu sezonun başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle beş maç kaçırmış olan 20 yaşındaki oyuncu, çıktığı 14 maçta 12,6 sayı, 10,9 ribaund, 2,5 asist ve 1,4 blok ortalamalarına sahip.

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