Detroit Pistons pivotu Jalen Dıren'in sol ayak bileğini burkması sebebiyle iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.



Duren, geçtiğimiz Çarşamba günü Memphis Grizzlies'e karşı oynanan maçın son iki dakikasında bir ribaund pozisyonunda sakatlanmıştı.



Bu sezonun başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle beş maç kaçırmış olan 20 yaşındaki oyuncu, çıktığı 14 maçta 12,6 sayı, 10,9 ribaund, 2,5 asist ve 1,4 blok ortalamalarına sahip.





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