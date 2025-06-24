Jadon Sancho'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!

Kiralık sözleşmesi biten Allan Saint- Maximin'in ayrılığı sonrası sol kanat için arayışlara başlayan Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Jadon Sancho'yu yazmıştı.



Bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren İngiliz kanat oyuncusu için girişimlere başlayan sarı lacivertliler büyük mesafe kat etti. 25 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.



FENERBAHÇE'YE EVET DEDİ

Sancho, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giyeceğini iletti. Yıldız ismin, yaklaşık 10 milyon Euro maaşa 'Evet' dediği öğrenildi. Bunun üzerine F.Bahçe, teklifini hazırlamaya koyuldu.MANU ile pazarlıkların başlaması, transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. İngiliz ekibinin, 12 milyon Euro'luk yüksek maaşı sebebiyle oyuncuyu göndermek istemesi ise F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.Manchester City altyapısında yetişen Sancho, daha sonra Dortmund'a transfer oldu. 2021-22 sezonunda tam 85 milyon Euro'ya Manchester United'a satıldı. 2023-24'ün devre arasında eski kulübü Dortmund'a kiralık gönderilen oyuncu, geçen sezonu da Chelsea'de kiralık geçirdi. Kariyerinde toplam 326 maça çıkarken 94 gol attı, 94 asist yaptı. 175 defa sol, 114 kez de sağ kanatta oynadı.