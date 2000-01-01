Jackson: "Þu an, basketbol oynamak için doðru zaman deðil"

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, þu andaki durumlar göz önünde bulundurulduðunda, basketbol oynamak için doðru zaman olmadýðýný söyledi.



Jackson, NBA'e ve gelecek ay sezona devam etme planlarýna yönelik güçlü bir mesaj gönderdi. Ligin, Temmuz ayý sonlarýnda devam etmesi planlanýyor olsa da, her oyuncunun Orlando'ya gitmek ve ülke çapýnda protestolar sýrasýnda basketbol oynamak istemediði söylenmiþti.



Jackson, yakýn arkadaþý George Floyd'un geçen ay dört polis memurunun elinde öldürülmesinden sonra ýrkçýlýk ve polis vahþetine karþý oldukça önemli bir ses haline gelmiþti. Jackson, Amerika'daki ýrksal konular hakkýnda çok açýk sözlüydü ve þimdi de, 2019-20 normal sezonunu Temmuz ayýnda Orlando'da sürdürdüðünü onaylamadýðýný belirten bir mesaj gönderdi.



"DÝKKATÝ BAÞKA YÖNE ÇEKECEK"



Týpký Brooklyn Nets yýldýzý Kyrie Irving veya Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard ve diðer oyuncular gibi, Jackson da Instagram hesabýnda þu anda daha büyük sorunlar olduðunu söyledi:



"NBA'i çok seviyorum, benim ailemdir. Ama þimdi basketbol oynama zamaný deðil. Þimdi zamaný deðil. Basketbol oynamak tek bir þeye sebep olacak, þu anda elimizdeki görevden ve savaþma sebebimizin üzerinden tüm dikkati baþka yöne çekecek."



BEYAZ TAKIM SAHÝPLERÝNE DE GÝYDÝRDÝ



Jackson, 'beyaz takým sahiplerine' de sadece lig devam ederken kazanacaklarý tüm parayý önemsediklerini belirterek, davalarýna destek göstermediklerine de deðindi:



"Herkes playofflardan endiþe edecek, televizyonun her yerinde patlayacak ve hiç kimse polis tarafýndan gerçekleþen tüm bu anlamsýz cinayetler için adaleti bulmak hakkýnda konuþmayacak ve kimse elindeki göreve odaklanmayacak. Bu beyaz takým sahiplerinin hiçbiri konuþmadý ve hiçbiri de tavrýný göstermedi. Evet, sezon baþladýðýnda ne yapmamýz gerektiðini söyledikleri bir video yayýnlayabilirler ama hiçbir þey yapmýyorlar. Basketbol oynamak, onlara para kazandýrmaktan ve savaþtýðýmýz þeyin üzerindeki dikkati baþka yöne çekmekten baþka bir þey yapmaz."



