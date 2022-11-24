Jackson Muleka'ya Avrupa'dan tanıdık talip

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı istiyor.
Fransa Lig 1 ekibinin temsilcilerinin Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunu araştırıyor ve şartların uygun hale gelmesi durumunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon Kasımpaşa'da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performans ortaya koyması sonrasında Beşiktaş'a kazandırılan Demokratik Kongolu golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Fransa Lig 1 ekibinin temsilcilerinin Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunu araştırıyor ve şartların uygun hale gelmesi durumunda teklif yapmaya hazırlanıyor.
Geçen sezon Kasımpaşa'da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performans ortaya koyması sonrasında Beşiktaş'a kazandırılan Demokratik Kongolu golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.