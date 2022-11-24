Jackson Muleka'ya Avrupa'dan tanıdık talip

Beşiktaş'ın Kongolu golcüsü Jackson Muleka'ya, Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Avrupa'dan tanıdık talip
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24 Kasım 2022 10:32
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya, Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yı istiyor.

Fransa Lig 1 ekibinin temsilcilerinin Siyah-Beyazlı oyuncunun durumunu araştırıyor ve şartların uygun hale gelmesi durumunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Kasımpaşa'da yarım sezonda 14 maçta 12 gollük performans ortaya koyması sonrasında Beşiktaş'a kazandırılan Demokratik Kongolu golcü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol 1 asistlik katkı sağladı.



 
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