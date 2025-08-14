14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Jackson Muleka Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş'tan Al-Kholood'a transfer olan Jackson Muleka, finansal sorunlar nedeniyle Suudi Arabistan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Demokratik Kongolu oyuncu, Gaziantep FK ile anlaşmak üzere.

calendar 14 Ağustos 2025 10:18
Fotoğraf: X.com
Jackson Muleka Süper Lig'e geri dönüyor!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a 1 milyon Euro karşılığında kiraladığı Jackson Muleka'nın kariyerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Al-Kholood, yaklaşık bir ay önce 25 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin bonservisini 1.5 milyon Euro ödeyerek almıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

AL-KHOLOOD'DAN AYRILABİLİR

Ajansspor'un haberine göre, finansal sorunlar yaşayan Al-Kholood, Muleka ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Bu gelişme sonrası Muleka'nın yeni adresi büyük ölçüde netleşti.

GAZİANTEP FK İLE ANLAŞMAK ÜZERE



Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bonservisi eline geçmek üzere olan Jackson Muleka ile ciddi şekilde ilgileniyor. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği öğrenildi.

SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL

Jackson Muleka, Türkiye kariyerine Beşiktaş'tan önce Kasımpaşa formasıyla adım atmış, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
