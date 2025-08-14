Jackson Muleka Süper Lig'e geri dönüyor!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a 1 milyon Euro karşılığında kiraladığı Jackson Muleka'nın kariyerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Al-Kholood, yaklaşık bir ay önce 25 yaşındaki Demokratik Kongolu forvetin bonservisini 1.5 milyon Euro ödeyerek almıştı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.



AL-KHOLOOD'DAN AYRILABİLİR





Ajansspor'un haberine göre, finansal sorunlar yaşayan Al-Kholood, Muleka ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi gündemde. Bu gelişme sonrası Muleka'nın yeni adresi büyük ölçüde netleşti.





GAZİANTEP FK İLE ANLAŞMAK ÜZERE

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bonservisi eline geçmek üzere olan Jackson Muleka ile ciddi şekilde ilgileniyor. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği öğrenildi.





SÜPER LİG'E YABANCI DEĞİL





Jackson Muleka, Türkiye kariyerine Beşiktaş'tan önce Kasımpaşa formasıyla adım atmış, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.



