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Jackson: "Manu, en sevdiğim takım arkadaşlarından biridir"

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, San Antonio Spurs'ten eski takım arkadaşı Manu Ginobili'nin en favori takım arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, San Antonio Spurs'ten eski takım arkadaşı Manu Ginobili'nin en favori takım arkadaşlarından biri olduğunu söyledi.

Eski Spurs oyuncusu Jackson, 2003 Batı Konferansı Finalleri'nden bir anısını anlatırken, Manu'yu en iyi takım arkadaşlarından biri olarak nitelendirdi:

"En sevdiğim takım arkadaşlarımdan biridir. Sanırım ona saygı duymamın sebebi sadece oyunu oynayışından ve ne kadar iyi olduğundan değil, aynı zamanda nasıl bir takım arkadaşı olduğundan da kaynaklanıyor. San Antonio'dayken Batı Konferansı Finalleri'ni kazandığımızda, gerçekten iyi oynadığımı ve bizim için o maçı kazandırdığımı hatırlıyorum. Ama Steve Kerr ya da Tim Duncan gibi büyük isimlerden biri olmadığım için pek itibar görmemiştim.

Soyunma odasında otururken, Ginobili'nin yanıma gelip bana 'MVP'yi sen hak ediyorsun, bu maçı sayende kazandık' dediğini hatırlıyorum. Sadece harika bir adam değildi, aynı zamanda harika bir takım arkadaşıydı da."


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