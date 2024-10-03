Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'ın hamstringine düşük dereceli gerilme teşhisi konduğu bildirildi.



ESPN'den Tim MacMahon, çekilen bir MR'da Jackson Jr.'ın hamstringinde "düşük dereceli gerilme" görüldüğünü aktardı.



Koç Taylor Jenkins, ihtiyat gereği Jackson'ın dönüşü için kesin bir tarih olmadığını söyledi.



Jackson'ın, sakatlığı antrenman kampının ilk idmanında geçirdiği belirtildi.



Jenkins ayrıca, Jackson'ın bu sezon için hazır olup olmayacağı konusunda "hiçbir endişe" olmadığını da sözlerine ekledi.



