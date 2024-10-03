Jackson Jr'a hamstring gerilmesi şoku

Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'ın hamstringine düşük dereceli gerilme teşhisi konduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jackson Jr'a hamstring gerilmesi şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2024 15:29
Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr.'ın hamstringine düşük dereceli gerilme teşhisi konduğu bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, çekilen bir MR'da Jackson Jr.'ın hamstringinde "düşük dereceli gerilme" görüldüğünü aktardı.

Koç Taylor Jenkins, ihtiyat gereği Jackson'ın dönüşü için kesin bir tarih olmadığını söyledi.

Jackson'ın, sakatlığı antrenman kampının ilk idmanında geçirdiği belirtildi.

Jenkins ayrıca, Jackson'ın bu sezon için hazır olup olmayacağı konusunda "hiçbir endişe" olmadığını da sözlerine ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery