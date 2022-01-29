Jack Wilshere: 'Hala Premier Lig'de oynayabilirim'

İngiliz ekibi Bournemouth ile sözleşmesinin Temmuz 2021'de sona ermesinin ardından boşta kalan Jack Wilshere, kendisine yeni bir kulüp arıyor.



İngiliz futbolcu, "Premier Lig için hala yeterince iyi miyim, evet. Vücudumu kontrol edebileceğime ve doğru kararları verebileceğime ikna oldum. Benim kariyerim henüz sona ermedi. Eğer devam edemeseydim, Arsenal'de A takımla antrenman yapamazdım. Hala birçok sakatlığın bedelini ödüyorum" şeklinde konuştu.



Geçen yıl kötü durumda olduğunu belirten İngiliz orta saha oyuncusu, "Geçen yıl çok kötüydüm. Durumu benden daha kötü olan birçok insan vardı ancak ben depresyondaydım ve kötü düşüncelerim vardı. Öğlene kadar yataktaydım. Uyumuyordum ve kendime kızgındım. Bir koç gibi çalışmaya başladım ancak geliştiğimi hissetmedim. Bugün ise Arsenal maçlarına gittiğimde, neredeyse oyuncuları kıskanıyorum. Sahayı ve maçları özledim, yeniden bunların bir parçası olmak istiyorum" dedi.





İLGİLİ VİDEO