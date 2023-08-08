Jabari Parker, Barcelona'ya gitti

Eski NBA oyuncusu Jabari Parker'ın, resmi olarak EuroLeague'in FC Barcelona ekibine katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jabari Parker, Barcelona'ya gitti
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08 Ağustos 2023 12:45
Eski NBA oyuncusu Jabari Parker'ın, resmi olarak EuroLeague'in FC Barcelona ekibine katıldığı bildirildi.

Fiziksel ve tıbbi testlerin tamamlanmasının ardından ekip, resmi olarak 28 yaşındaki oyuncuyu ekibe kattığını duyurdu.

Bu hamleyle 8 yıllık NBA kariyerini noktalayan ve 2021-22 sezonunda Boston Celtics kadrosunun bir parçası olan Parker, o dönemde maç başına 4,4 sayı, 2,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalar yakalamış, ancak 2022-23 sezonunun tamamı boyunca hiçbir maçta yer almamıştı.

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