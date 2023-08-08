Jabari Parker, Barcelona'ya gitti

Eski NBA oyuncusu Jabari Parker'ın, resmi olarak EuroLeague'in FC Barcelona ekibine katıldığı bildirildi.



Fiziksel ve tıbbi testlerin tamamlanmasının ardından ekip, resmi olarak 28 yaşındaki oyuncuyu ekibe kattığını duyurdu.



Bu hamleyle 8 yıllık NBA kariyerini noktalayan ve 2021-22 sezonunda Boston Celtics kadrosunun bir parçası olan Parker, o dönemde maç başına 4,4 sayı, 2,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalar yakalamış, ancak 2022-23 sezonunun tamamı boyunca hiçbir maçta yer almamıştı.



