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Ja Morant, 3-5 hafta arası kenarda olacak

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, Pazartesi günü Brooklyn Nets'e karşı geçirdiği ayak bileği sakatlığından, birkaç hafta sonra döneceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, Pazartesi günü Brooklyn Nets'e karşı geçirdiği ayak bileği sakatlığından, birkaç hafta sonra döneceği bildirildi.

Morant'in tıbbi testlerden geçtiği ve 2'nci derece ayak bileği burkulması olduğu, önümüzdeki üç ila beş hafta boyunca da kenarda olacağı kaydedildi.

Uzun vadeli bir sakatlıktan kaçınmayı başardığı için, Morant'in Ocak ayı ortası ve sonu arasında parkelere dönmesi bekleniyor.

Memphis Grizzlies'in yıldızı, Nets forveti Timothe Luwawu-Cabarrot'ın şutuna el kaldırmak için zıpladığında, rakibinin ayağının üzerine basarak inmiş ve tek ayağı üzerinde sekerek sahayı terk etmişti.

Maçı terk etmek zorunda kalan Morant, geri dönmemişti ve Grizzlies ise, uzatmada Nets karşısında 116-111 galip gelmişti.


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