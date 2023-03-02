Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'ın geçtiğimiz yaz 17 yaşındaki bir çocuğu dövdükten sonra silahını gösterdiği ve bir alışveriş merkezi güvenlik görevlisini tehdit ettiği iddia edildi.



23 yaşındaki Morant, Eylül ayında oynadığı bir basketbol maçı sırasında Tennessee'li bir gencin suratına yumruk attığı iddiasıyla dava edilmiş, ancak NBA yıldızı nefsi müdafaa yaptığını iddia etmişti.



The Washington Post'un polis röportajlarından elde ettiği yeni ayrıntılara göre, 17 yaşındaki genç Shelby County Şerif ofisinden dedektiflere Morant'in kendisine '12 ila 13 kez' vurduğunu ve Memphis yıldızının bir arkadaşının kendisne ek olarak 'dört ila beş kez' vurduğunu söyledi.



Ayrıca Memphis'teki bir alışveriş merkezindeki güvenlik şefinin, polise Morant'in otoparkta yaşanan bir tartışma sırasında kendisini "tehdit ettiğini" ve polise ihbarda bulunacak kadar paniğe kapıldığını belirttiği ortaya çıktı.



Bu olaydan dört gün sonra, mevzubahis gencin Morant'in bir basketbol maçı sırasında kendisine defalarca yumruk attığını söylediği kayıtlara geçti.



OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?



Gencin yaptığı açıklamaya göre, olay, Morant'in topu kendisine sert bir şekilde attıktan sonra kendisinin de topu Grizzlies yıldızına aynı hızla geri atmasıyla ve topun "Morant'in ellerinin arasından kayıp çenesine çarpmasıyla" başladı.



Genç, Morant'in çenesini omzuna koyduğunu ve arkadaşına "Döveyim mi bunu?" diye sorduğunu, arkadaşının, ise "Evet, döv." şeklinde yanıt verdiğini söyledi.



Morant'in akabinde gencin çenesine yumruk attığı ve arkadaşının ise hiçbir uyarıda bulunmadan kendisine saldırdığı belirtildi. Gencin, polise verdiği ifadede "Yüzüme darbe almamak için kendimi korumaya çalışırken yere düştüm. Kafama yumruk yedim ve her yerime darbe almaya başladım. Ja bana 12-13 kez vurmuştur." şeklinde konuştuğu kaydedildi.



Polislerle yapılan röportajlara göre, kavganın sonrasında Morant'in gencin evine gittiği ve pantolonuna sıkıştırdığı tabancayı tutarak içeri girdiği açıklandı.



"BURAYI YAKIP YIKACAĞIM"



Tartışmadan yaklaşık iki hafta sonra, 8 Ağustos'ta Morant ve ailesi, gencin "geri gelip burayı havai fişek patlatırcasına yakıp yıkacağını" söylediği iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Polis raporunda Morant ailesinin bu konuda oldukça endişeli olduğu ve "Çok korktuğu" yer etmişti.



Morant'ın temsilcisi Jim Tanner, iddiaları "Kendi mali kazançları için Ja'nın imajını yıkmaya ve itibarını lekelemeye niyetli kişiler tarafından çıkarılan asılsız söylentiler ve dedikodular" olarak nitelendirdi.



Grizzlies yorum yapmaktan kaçınırken, bir NBA sözcüsü, ligin bu "uygunsuz davranış iddialarını oldukça ciddiye aldığını" söyledi.





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