İzmit Belediyespor evinde şov yaptı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmit Belediyespor evinde şov yaptı
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20 Ocak 2024 17:00
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-87 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 28, Ivanova 15, Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8

1. Periyot: 40-19

Devre: 66-46

3. Periyot: 106-60

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