İzmirli Gençoğlu, Kosova'yı fethetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da yıllarca görev yaptıktan sonra geçen sezon Ayos Konyaspor'a Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off şampiyonluğu yaşatan Antrenör Engin Gençoğlu, Kosova'da da kupa kaldırdı.



Konyaspor'dan Süper Lig'de sezon içinde ayrılıp Kosova Ligi temsilcisi, Trepça'yla anlaşan Gençoğlu, yeni takımıyla Kosova Kupası'nı kazandı.



Başantenör olarak daha önce Fethiyespor'da da şampiyonluk yaşayan Engin Gençoğlu'nun 1.5 aydır çalıştırdığı Trepça, Kosova Kupası'nın çeyrek finalinde Vellaznimi'yi 81-56, yarı finalde Rahoveci'yi 87-79, finalde ise Pınar Karşıyaka'dan eski başantrenörü Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Prishtina'yı 74-66 mağlup ederek kupaya uzandı.

Kosova Kupası'nı kaldırıp gelecek sezon ekibine Avrupa kupalarına katılma hakkını kazandıran Engin Gençoğlu, "İlk hedefimiz olan kupayı kaldırdık. Türkiye'den sonra Avrupa'da da bir takımla şampiyon olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Güzel çıkışımızı ligde de sürdürüp bu kulvarda da sezonu kupayla kapatmaya çalışacağız. Türk basketbolunun gücünü Avrupa'da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum" dedi.