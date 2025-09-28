28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-048'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması yapıldı

İzmir'de, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması yapıldı

calendar 28 Eylül 2025 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması yapıldı
İzmir'de Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışması gerçekleştirildi.

Fuar İzmir'de, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunca (IFBB) düzenlenen yarışmaya yerli ve yabancı 131 vücut geliştirme sporcusu katıldı.

Türk ve yabancı hakemlerin değerlendirdiği organizasyonda sporcular, performanslarını sergiledi.


Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Koray Girgin, AA muhabirine, bu yıl fuara yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katıldığını söyledi.

Firmaların ve sporcuların fuara olan ilgilerinin her yıl arttığını belirten Girgin, "Milli takım seçmelerinin dışında 'fitness'ın paydaşlarını burada buluşturduk. Ekipmanlar, sporcu destek gıdaları, eğitimciler bir araya geldi. Fitness dünyasının paydaşlarının bulunduğu büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda farklı şehirlerde bunları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Giderek büyüyen bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Girgin, fuarın ilk gününde milli takım seçmelerine 800 sporcunun katıldığını kaydederek, ilk üçe giren sporcuların kasım ayında İspanya'da Dünya Fitness Şampiyonası'na, aralık ayında da Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacağını aktardı.

Fuarın kapanış gününde düzenlenen Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması'na 15 ülkeden katılım olduğunu ifade eden Girgin, "Türk sporcu ağırlıklı. Her ülkede dünya ve Avrupa şampiyonası öncesi düzenlenen büyük yarışmalardan bir tanesi. Burada ilk üçe giren ya da birinci olan sporcularımıza özel bir kart veriliyor ve profesyonel sporcu oluyorlar. Dünya federasyonunun özel yarışmalarına girmeye hak kazanıyorlar. 131 sporcunun içinde yaklaşık 70-80 Türk sporcu var." diye konuştu.

 Reklam 
