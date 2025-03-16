65. dakikada eski takımının ağlarını havalandırdı ve Eyüpspor 1-0 öne geçti.



Dakikalar 70'i gösterirken Göztepe, VAR uyarısıyla bir penaltı kazandı ve Romulo, 71. dakikadada penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.



EYÜPSPOR'A 2 KIRMIZI



74. dakikada ise Tayfur Bingöl, faul olduğunu düşündüğü pozisyon gerekçesiyle hakeme itiraz etti ve sarı kart gördü. Karttan sonra hakem Yasin Kol'un göğsüne dokunan Tayfur, ikinci sarı kartla ihraç edildi.



Öte yandan itirazlarına devam eden Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da 75. dakikada kırmızı kart gördü.



Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Galibiyet hasreti 7 maça yükselen Göztepe, 37 puana ulaştı ve 7. sıraya yerleşti. 44 puana ulaşan Göztepe ise 5. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Göztepe, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.



Öte yandan Göztepe'de sarı kart gören Lasse Nielsen ve İsmail Köybaşı, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü. Eyüpspor'da sarı kart gören Emre Mor ise gelecek hafta Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Eyüpspor'u konuk etti.Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıdaTrendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.13. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Umut Meraş'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine çeldi. Burada topla buluşan Emre Mor'un çevirdiği topa yeniden hareketlenen Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.41. dakikada Göztepe atağında topla buluşan Romulo'nun pasında Juan, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın yerden uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Berke Özer, çıkardı.45+2. dakikada Göztepe hücumunda Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.Öte yandan, maç öncesinde dün play-off finalinde İBB Spor'u 3-2 yenerek 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı, kupayla birlikte sahada tur atıp taraftarı selamladı.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe-ikas Eyüpspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.62. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde giren İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.78. dakikada Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Gürsel AkselYasin Kol, Süleyman Özay, Mehmet Salih MazlumLis, Nielsen (Dk.89 Ahmet Ildız), Bokele, Heliton, Furkan Bayır, İsmail Köybaşı, Dennis (Dk.89 Kubilay Kanatsızkuş), Miroshi, Matsuki (Dk.46 Tjanic), Juan (Dk.83 Emerson), RomuloBerke Özer, Vezo, Claro, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Tayfur Bingöl, Emra Akbaba (Dk.63 Halil Akbunar), Yalçın Kayan, Ampem (Dk.90+2 Hamza Akman), Emre Mor (Dk.74 Umut Bozok), Thiam,Dk.65 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor), Dk.70 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe)Dk.74 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)Dk. 6 Nielsen, Dk. 33 Matsuki, Dk.55 İsmail Köybaşı, Dk.90 Miroshi (Göztepe), Dk. 24 Claro, Dk. 35 Thiam, Dk.44 Emre Mor, Dk.74 Tayfur Bingöl, Dk.75 Umut Meraş, (ikas Eyüpspor)