İzmir'de Kick Boks turnuvası başladı!

İzmir'de Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

calendar 02 Temmuz 2025 19:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İzmir'de Kick Boks turnuvası başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Federasyon başkanı Salim Kayıcı, Halkapınar Spor Salonu'nda büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde dün başlayan şampiyonanın açılış töreninde, İzmir'de böyle bir organizasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaz spor okullarının açılışını da şampiyonayla yapıldığını bildiren Kayıcı, "Türkiye Kick Boks Milli Takımımız, takım halinde dünya, Avrupa, İslam Oyunları ve Uluslararası Akdeniz şampiyonudur. Yani bizim kıracağımız rekor kalmadı." dedi.


Kayıcı, şampiyona sonunda milli takımlara sporcuların seçileceğini sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de 6 bin sporcunun kıyasıya mücadele edeceğini belirterek, ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından dün başlayan müsabakalara bugün de devam edildi.

Şampiyona 12 Temmuz'da tamamlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.