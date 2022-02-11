Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada Altay'ın iki topu direkten dönerken, Çaykur Rizespor'un 86. dakikada Joel Pohjanpalo ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 23, Altay ise 22 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Altay, Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 10. dakikasında sağ kanattan Boldrin'in kullandığı köşe atışında, ceza sahasındaki Pohjanpalo'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top üstten auta çıktı.



14. dakikada Zeki'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Kappel'in şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



36. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Zeki'nin dokunamadığı topu kaleci Tarık ayaklarıyla uzaklaştırdı.



İlk 45 dakikalık bölüm 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Müsabakanın 55. dakikasında Kappel'in sağ kanattan yaptığı orta sonrası Kazımcan Karataş'ın vuruşunda, kaleci Tarık'ın da dokunduğu top direkten döndü.



66. dakikada Altay ceza sahasında Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine Fırat Aydınus pozisyonu izledi. Aydınus, pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi.



71. dakikada sağ kanattan Özgür Özkaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Kappel'in kafa şutunda, top kaleci Tarık'ın müdahalesiyle kornere çıktı.



75. dakikada ani gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie'nin pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra şutunda, kaleci Lis'in de dokunduğu top üst direkten oyun alanına döndü.



86. dakikada Yusuf Sarı'nın sol kanattan yaptığı orta sonrası Boyd'un kafayla indirdiği topu Pohjanpalo filelere gönderdi. Hakem Fırat Aydınus santrayı işaret etse de VAR'da gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.



Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.



Stat: Alsancak Mustafa Denizli



Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık



Altay: Lis, Tolga Ünlü (Dk. 81 Cebrail Karayel), Björkander, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 81 Bamba), Kappel (Dk. 77 Paixao), Thaciano, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Kazımcan Karataş, Rodriguez (Dk. 69 Poko), Deniz Kadah



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Holmen (Dk. 58 Gökhan Gönül), Selim Ay, Ponck, Cemali Sertel, Yusuf Sarı, Baiano, Boldrin (Dk. 82 Boyd), Bolasie (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Fernandes, Pohjanpalo (Dk. 90+3 Cisse)



Sarı kartlar: Dk. 15 Selim Ay, Dk. 54 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Murat Akça, Dk. 69 Deniz Kadah, Dk. 77 Björkander (Altay)





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