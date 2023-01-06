İzmir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Maccabi Arazim

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında cumartesi günü İsrail ekibi Maccabi Arazim'i ağırlayacak.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyespor-Maccabi Arazim karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakada Kuzey Makedonya'dan Metodija Ilievski ile Mihajlo Ilievski hakem ikilisi görev yapacak.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Ocak Cumartesi günü İsrail'de oynanacak.
Avrupa kupalarında 47. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 46 karşılaşmada 20 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Celal Atik Spor Salonu'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyespor-Maccabi Arazim karşılaşması, saat 16.30'da başlayacak. Müsabakada Kuzey Makedonya'dan Metodija Ilievski ile Mihajlo Ilievski hakem ikilisi görev yapacak.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Ocak Cumartesi günü İsrail'de oynanacak.
Avrupa kupalarında 47. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 46 karşılaşmada 20 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
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