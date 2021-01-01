Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Iverson: "76ers'a yardım etmek istiyorum!"

Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, takımın bir iş teklif etme amacıyla kendisine hiç ulaşmamış olmasına şaşırdığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, takımın bir iş teklif etme amacıyla kendisine hiç ulaşmamış olmasına şaşırdığını söyledi.

Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, A.I., Sixers organizasyonuna yardım etmek istediğini açıkladı:

"Herkes tercihimin hangi takım olduğunu biliyor. Ben ömür boyu Sixer kalacağım. Herkes bu organizasyona yardım etmek istediğimi biliyor. 11 yıldır falan emekliyim, fakat halen nasıl o ekibin bir parçası değilim, bilmiyorum...

Danışman olabilseydim bile, dünyanın en mutlu insanı olurdum. Para meselesiyle de hiç alakası yok, yalnızca bir Sixer olarak takımıma yardım etmek istiyorum. Neden böyle bir şey ayarlanmadığını bilmiyorum.

Ve yanlış anlaşılma olmasın, sizleri hala çok seviyorum. Sevgim asla sona ermeyecek. Fakat bu durum, anlamadığım bir konu sadece..."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal