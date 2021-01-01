Iverson: "76ers'a yardım etmek istiyorum!"

Philadelphia 76ers efsanesi Allen Iverson, takımın bir iş teklif etme amacıyla kendisine hiç ulaşmamış olmasına şaşırdığını söyledi.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, A.I., Sixers organizasyonuna yardım etmek istediğini açıkladı:



"Herkes tercihimin hangi takım olduğunu biliyor. Ben ömür boyu Sixer kalacağım. Herkes bu organizasyona yardım etmek istediğimi biliyor. 11 yıldır falan emekliyim, fakat halen nasıl o ekibin bir parçası değilim, bilmiyorum...



Danışman olabilseydim bile, dünyanın en mutlu insanı olurdum. Para meselesiyle de hiç alakası yok, yalnızca bir Sixer olarak takımıma yardım etmek istiyorum. Neden böyle bir şey ayarlanmadığını bilmiyorum.



Ve yanlış anlaşılma olmasın, sizleri hala çok seviyorum. Sevgim asla sona ermeyecek. Fakat bu durum, anlamadığım bir konu sadece..."



