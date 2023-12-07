Itoudis: 'Son topu savunmalı ve sokmalıydık'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'de Baskonia karşısında alınan mağlubiyetin ardından konuştu.



Itoudis, "İlk olarak Baskonia'yı tebrik etmek istiyorum. Tabii ki farklı sonuçlanabilirdi. Howard'ın müthiş oyunuyla maçın sonucu belirlendi. Maçı oynayış şeklimizin bu şekle gelmesinin maç içerisinde bir takım aşamaları var. Çok doğru başladık. Planı uyguladık. Hem hücumda hem de savunmada konsantreydik. Ama maalesef ikinci çeyrekte bize çok pahalıya mal oldu çünkü 10 hücum ribaundu, 13 sayıyla sonuçlandı Baskonia lehine. Ribauntlarıyla öne geçmeyi başardılar. Ama biz maçın içinde kaldık ve geri gelmeyi de başardık. Çok büyük atışlar oldu; Motley, Nigel, Guduric, Tyler'dan. Tabii son topa bakmak değil oraya nasıl geldiğimize bakmak gerekiyor. Bir arada olmaya çalışıyoruz, yine eksiklerimiz var. Önemli olan bir arada olabilmek. Bir sonraki maça en iyi şekilde ve en yüksek seviyede çıkabilmek için çalışacağız." dedi.



Itoudis, "Kazanmak için ne yapmalıydınız?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Son topu savunmak ve son şutu sokmak" cevabını verdi.





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