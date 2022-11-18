Itoudis: 'Her şey harika görünüyor'

Fenerbahçe Beko'nun, Panathinaikos'u 107-77 mağlup ettiği maç sonrası sarı-lacivertlilerin başantrenörü Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu.



Yunan başantrenör, "Her şey harika görünüyor. Ama başlangıçta boyalı bölgede çok iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Derin bir kadromuz var. Yedekten gelecek ve katkı yapacak oyuncu var. Bizim takımda işler tek oyuncu ile ilgili değil. Oyuna nasıl yaklaştığımızla alakalı" dedi.



Carsen Edwards'ın performansının sorulması üzerine Itoudis, "Çok büyük bir potansiyel. Yeteneklerinden bir tanesi takımın parçası olduğunu bilmek. Bir maçta oynamadıktan sonra gelişmeye devam etmek alkışları getirecektir. Onu bu nedenle takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.





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