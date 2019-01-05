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Itır Esen'den Beşiktaş'a Burak Yılmaz tepkisi!

Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü sinema sanatçısı Itır Esen, Siyah Beyazlılar'ın yaptığı Burak Yılmaz transferine büyük tepki gösterdi. Esen, konuyla ilgili olarak "Rezaletin son perdesi!" yorumunda bulundu.

Itır Esen'den Beşiktaş'a Burak Yılmaz tepkisi!
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05 Ocak 2019 12:58
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı transfer etmesi, taraftarları adeta ikiye böldü...

Golcü futbolcunun yeniden Siyah Beyazlılar'a dönmesi taraftarların önemli bir kesminin tepkisini çekerken transferi protesto eden isimlere Beşiktaşlılığıyla bilinen ünlü sinema sanatçısı Itır Esen de katıldı.

Aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Esen, Burak transferiyle ilgili olarak resmi Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Rezaletin son perdesi!

Burak Yılmaz!

Ben yutamıyorum! Sezon sonuna kadar 35 gol atsa daha mı kolay yutarız?

Yutamayız!

Ben o günü unutamam!

Biz kapalıda BJK/GS maçı izlerken Burak'ın kendini atıp olmayan "penaltı"yı gole çevirmesini izledik!"



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