İtalya Ligi Serie A'da X raporu

İtalya Ligi'nde 29. hafta önemli karşılaşmalara sahne oldu. Saat 16:00 seansında Lazio, Napoli, Roma ve Atalanta gibi takımlar sahne aldı.



LAZIO 89'DA GÜLDÜ



Vedat Muriqi'li Lazio, evinde alt sıralarda yer alan 2-1 mağlup etti. Lazio'nun gollerini 56. dakikada Manuel Lazzari ve 89. dakikada penaltıdan Felipe Caicedo kaydetti. Spezia'nın golü 73'te Daniele Verde'den geldi. Karşılaşmada Vedat Muriqi süre almadı. Lazio'da Manuel Lazzari ve Joaquin Correa kırmızı kart gördü.



ROMA SKORU KORUYAMADI



Roma bu hafta Sassuolo deplasmanına çıktı. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi. Roma'nın gollerini 25. dakikada Lorenzo Pellegrini (penaltı) ve 69. dakikada Bruno Peres kaydetti. Sassuolo'nun golleri 57. dakikada Hamed Junior Traore ve 85. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.



ELJIF ELMAS ASİST YAPTI



Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli, ligin son sırasındaki Crotone'yi ağırladığı maçta oldukça zorlandı ama 4-3 kazanmayı başardı. Napoli 3-1 öne geçti ama Crotone 3-3'ü yakaladı. Ancak Napoli 4-3 ile galip geldi. Napoli'nin golleri 19. dakikada Lorenzo Insigne, 22. dakikada Victor Osimhen, 34. dakikada Dries Mertensve 72. dakikada Giovanni Di Lorenzo'dan geldi. Napoli'nin son golünde Eljif Elmas asist yaptı. Crotone'nin gollerini 25 ve 48. dakikada Simmy, 59. dakikada Junior Messias kaydetti.



ATALANTA, TOLGAY'I ÜZDÜ



Atalanta, Tolgay Arslan'ın 82'de oyuna girdiği maçta Udinese'yi 3-2 mağlup etti. Atalanta'nın golleri 19 ve 43. dakikada Luis Muriel, 61. dakikada Duvan Zapata'dan geldi. Udinese'nin gollerini 45. dakikada Roberto Pereyra ve 71. dakikada Stryger Larsen kaydetti.



FRANCK RIBERY KIRMIZI GÖRDÜ



Genoa ile Fiorentina'nın mücadelesi 1-1'lik eşitlikle bitti. Genoa'nın golü 13. dakikada Mattia Destro'dan geldi. Fiorentina'nın golünü 23. dkaikada Dusan Vlahovic kaydetti. Fiorentina'da Franck Ribery 51. dakikada kırmızı kart gördü.



İTALYA'DA SONUÇLAR



1-1 Milan - Sampdoria

3-2 Atalanta - Udinese

2-2 Benevento - Parma

0-2 Cagliari - Verona

1-1 Genoa - Fiorentina

2-1 Lazio - Spezia

4-3 Napoli - Crotone

2-2 Sassuolo - Roma



