17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

İtalya'da Semih Kılıçsoy'a destek!

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, sınırlı forma şansı bulmasına rağmen İtalyan basını tarafından destekleniyor.

calendar 18 Kasım 2025 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İtalya'da Semih Kılıçsoy'a destek!
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy beklentilere yanıt vermedi. Ancak yerel basın genç forvetin kazanılmasını istiyor.

Sardunya Adası'nın yerel gazetesi L'Unione Sarda, "Kılıçsoy seni bekliyoruz" manşetini attı.

İtalyan ekibinin teknik patronu Fabio Pisacane, Semih'e sadece 59 dakika şans verdi.

Genç golcünün satın alma opsiyonu 12 milyon euro. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
