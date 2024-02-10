İtalya'da haftanın maçı Inter'in!

İtalya Serie A'da Inter, Roma'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da haftanın maçı Inter'in!
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10 Şubat 2024 21:59
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, Roma deplasmanına konuk oldu. Olimpico'da maçı Inter 4-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Francesco Acerbi, 49. dakikada Marcus Thuram, 56. dakikada Angelino (Kendi kalesine) ve uzatma dakikalarında Alessandro Bastoni attı. Roma'nın golleri 28. dakikada Gianluca Mancini ve 44. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik karşılaşmada süre almadı.

Bu sonucun ardından Inter, 60 puana yükseldi. Roma, 38 puanda kaldı.

Inter, ligde gelecek hafta sahasında Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Roma, Frosinone deplasmanına gidecek.

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