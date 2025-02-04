İşte Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri!

Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri!
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04 Şubat 2025 12:44

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre karşılaşmaların hakemleri şu şekilde: 

5 Şubat Çarşamba:

13.00 İskenderunspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

6 Şubat Perşembe: 

13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses 

16.00 Geosis Boluspor-Galatasaray: Yiğit Arslan 

18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.45 Göztepe-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

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