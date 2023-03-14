VavaCars Fatih Karagümrük'ün hücum oyuncuları Mbaye Diagne ile Fabio Borini, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attıkları gollerin yanı sıra paslarıyla da ön plana çıkarak 38 gole direkt katkı sağladı.



Süper Lig'de 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, son 9 haftada yakaladığı yenilmezlik serisiyle kulüp tarihinin en uzun süreli serisine imza attı.



Ligde 23 maçta 49 gol atan kırmızı-siyahlı ekipte, bu gollerin 28'i Diagne ve Borini ikilisinden geldi.



İtalyan oyuncu Borini, 14 golünün yanı sıra takım arkadaşlarının kaydettiği 9 golde de son paslara imzasını attı. Diagne, Ozdoev, Biraschi ve Kouassi'yi 2'şer kez golle buluşturan Borini, 1 kez de Ricci'ye gol pası verdi.



Borini'yle aynı gol sayısına (14) sahip Mbaye Diagne de Borini ve Ozdoev'i 2'şer kez golle buluştururken, Colley'ye de 1 kez gol pası verdi.



İki oyuncu, bu sezon attıkları 28 golün yanı sıra, diğer takım arkadaşlarını da 10 kez golle buluşturarak 38 gole direkt katkı sağladı.



- En golcü ikili Valencia-Batshuayi



Bu sezon Süper Lig'de 23 gol atarak krallık yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, aynı zamanda 4 de gol pası verdi. İrfan Can Kahveci'ye 2 gol pası veren Ekvadorlu oyuncu, Emre Mor ve Michy Batshuayi'yi de 1'er kez golle buluşturdu.



Sarı-lacivertli ekibin bir diğer golcüsü Michy Batshuayi ise sezonun geri kalan bölümünde 10 kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı futbolcu, bu sezon Valencia'ya 1 kez gol attırırken, 11 gole katkı sağladı.



İki oyuncu, geride kalan 25 haftalık periyotta 33 gol atarak ligin en golcü ikilisi oldu. Valencia, atılan 33 gol dışında diğer takım arkadaşlarını da 3 kez golle buluştururken, iki isim toplamda 36 gole katkı sağladı.



- Icardi-Gomis ikilisi 23 gole katkı verdi



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 gol kaydederken, tecrübeli oyuncu Bafetimbi Gomis de 8 kez ağları havalandırdı. İki oyuncu geride kalan periyotta 17 gole imza atarken, Icardi 6 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.



Arjantinli forvet; Kerem Aktürkoğlu'na 3 gol attırırken, Mertens'e de 2 kez gol pası verdi. Bitexen Giresunspor deplasmanında Dubois'nın attığı golde de pozisyonu hazırlayan Icardi, bu sezon 15 gole direkt katkı sağladı.



- Beşiktaş'ta Weghorst gitti Aboubakar geldi



Beşiktaş, devre arasında forvet değişikliğine gitti. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından Manchester United, Beşiktaş'tan Wout Weghorst'u transfer etti. Beşiktaş da Ronaldo'nun transferi sonrasında kadroda düşünülmeyen eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı tekrar kadroya dahil etti.



Siyah-beyazlı takımda bu sezon en çok gol (9) sevinci yaşayan isim Cenk Tosun olurken, milli futbolcuyu 8 golle sezonun ilk yarısında forma giyen Weghorst takip etti.



Weghorst'un ardından kadroya dahil edilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 3 maça çıkarken, bu mücadelelerde 2 gol attı. Aboubakar, son oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde de Masuaku'nun golünde pası veren isim oldu.



Beşiktaş'ın forvetleri bu sezon toplamda 19 gol atarken, 5 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturup toplamda 24 gole etki etti.





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