İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan