İşte Rizespor'un golcü stoperi sahnede

Gollerin tamamını kafa vuruşu ile atan Alikulov'un fileleri havalandırdığı 3 maçta yeşil-mavili ekip 7 puan topladı.



25 yaşındaki futbolcu Başakşehir, Adana Demirspor ve son olarak Antalyaspor maçında gol sevinci yaşadı.



Alikulov'un ayrıca Alanyaspor maçında kaydettiği gol VAR kontrolü ile iptal edilirken, Fenerbahçe karşısında ise bu kez kendi kalesine bir gol attı.



