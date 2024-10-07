İşte Rizespor'un golcü stoperi sahnede

Çaykur Rizespor'un bu sezon Trendyol Süper Lig'de kaydettiği 5 golün 3'üne Özbek stoper Khusniddin Alikulov imza attı.

, Fotoğraf; AA
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İşte Rizespor'un golcü stoperi sahnede
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07 Ekim 2024 13:32
Gollerin tamamını kafa vuruşu ile atan Alikulov'un fileleri havalandırdığı 3 maçta yeşil-mavili ekip 7 puan topladı.

25 yaşındaki futbolcu Başakşehir, Adana Demirspor ve son olarak Antalyaspor maçında gol sevinci yaşadı.

Alikulov'un ayrıca Alanyaspor maçında kaydettiği gol VAR kontrolü ile iptal edilirken, Fenerbahçe karşısında ise bu kez kendi kalesine bir gol attı.

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