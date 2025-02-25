İşte ligde 28. hafta programı!

Süper Lig'de 28. haftanın maç programı açıklandı. İşte maç programı...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte ligde 28. hafta programı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2025 15:50
Son güncelleme 25 Şubat 2025 16:09
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 28. haftanın program şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

İşte Süper Lig'de 28. hafta programı:





*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery