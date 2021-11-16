İşte Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma maddesi

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalıyor. Erzincan'dan bedelsiz gelen ve 2 yıl içinde hem Cimbom'un hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem, 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesiyle yeni mukavele imzalayacak.

Haber; Sözcü
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İşte Kerem Aktürkoğlu'nun serbest kalma maddesi
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16 Kasım 2021 14:09
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın gerçek bir yıldızı oluyor… Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki başarılı futbolcunun sözleşmesini 2026'ya kadar uzatıyor. Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz alınan Kerem, 2 yıl içinde performansıyla büyük ses getirdi. Hem Cimbom'un hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezleri arasına giren genç futbolcunun bonservis değeri yükseldi ve yıllık maaşına da zam yapılıyor.

MİLLİ DÖNÜŞTE İMZA ATACAK

Avrupa kulüplerinin radarına giren ve Terim'in "Gözbebeğimiz" dediği 23 yaşındaki oyuncunun 900 bin TL olan yıllık maaşı 10 milyon TL oldu. Ayrıca bonuslar içeren kontrata serbest kalma maddesi de konuldu: 20 milyon Euro. Kerem Aktürkoğlu'nun Milli Takım dönüşü imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar daha önce iç transferde Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme yenilemişti. 


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