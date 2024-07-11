İşte Hacıosmanoğlu için imza veren kulüpler

Trabzonspor'un hakkını savunma noktasında babayiğitliği ile her zaman ön plana çıkan lafını kimseden esirgemeyen başkanlığı döneminde Trabzonspor'un adını zikredeceklere bir değil bin kez düşünmeleri gerektiği yönünde korku salan Başkan Hacıosmanoğlu TFF Başkanlığına aday oldu.
Hacıosmanoğlu'nun bu kararı anadolu kulüpleri başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.
TFF seçimleri öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren kulüplerde herkes tarafından merak konusu. Bazılarını sizlerle paylaşalım.
Trabzonspor Kulübü ahde vefasını göstererek Hacıosmanoğlu'nun adaylığını açıklayabilmesi için imza veren kulüplerin başını çekti. Böylece karşı listelere adam koyma işi de sıkıntıya girdi.
Buna göre, Trabzonspor, İstanbulspor, Akçaabat Sebat Gençlik, 1461 Trabzon FK, Nazilli, Aliağa, Denizlispor, Mazıdağı, Pendikspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor, Van, Adanaspor, Tepecikspor ve Muşspor, seçimlerde İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekliyor.
Hacıosmanoğlu'na destek veren kulüp sayısı aslında çok daha fazla, seçimler öncesi bu kulüp sayısını artıracağı beklenirken bomba bir kulis daha ortaya çıktı.
Hacıosmanoğlu'nun mevcut başkan adaylarından birisiyle bir görüşme planladığı konuşuluyor.
İttifak mı olacak yoksa tek başına yürüme mi? Nasıl bir sonuç çıkacağı büyük merak konusu… [61saat]
Hacıosmanoğlu'nun bu kararı anadolu kulüpleri başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı.
TFF seçimleri öncesi İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek veren kulüplerde herkes tarafından merak konusu. Bazılarını sizlerle paylaşalım.
Trabzonspor Kulübü ahde vefasını göstererek Hacıosmanoğlu'nun adaylığını açıklayabilmesi için imza veren kulüplerin başını çekti. Böylece karşı listelere adam koyma işi de sıkıntıya girdi.
Buna göre, Trabzonspor, İstanbulspor, Akçaabat Sebat Gençlik, 1461 Trabzon FK, Nazilli, Aliağa, Denizlispor, Mazıdağı, Pendikspor, Tuzlaspor, Sakaryaspor, Van, Adanaspor, Tepecikspor ve Muşspor, seçimlerde İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekliyor.
Hacıosmanoğlu'na destek veren kulüp sayısı aslında çok daha fazla, seçimler öncesi bu kulüp sayısını artıracağı beklenirken bomba bir kulis daha ortaya çıktı.
Hacıosmanoğlu'nun mevcut başkan adaylarından birisiyle bir görüşme planladığı konuşuluyor.
İttifak mı olacak yoksa tek başına yürüme mi? Nasıl bir sonuç çıkacağı büyük merak konusu… [61saat]
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