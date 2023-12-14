İşte FIFA The Best Ödülü'nde finalistler!

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland, FIFA The Best Ödülü'nde finalistler olarak açıklandı.

Haber; Sporx.com
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İşte FIFA The Best Ödülü'nde finalistler!
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14 Aralık 2023 17:53
FIFA The Best Ödülü için finalistler açıklandı. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland, ödül için 3 finalist olarak gösterildi.

FIFA The Best Ödülü'nün sahibi 15 Ocak 2024'te Londra'da düzenlenecek törenle belli olacak.

FIFA The Best Ödülü'nde en iyi erkek futbolcunun yanı sıra şu ödüller de sahibini bulacak:

En iyi kadın oyuncu
En iyi kadın antrenör
En iyi erkek antrenör
En iyi kaleci
En iyi kadın kaleci
FIFA Puskas Ödülü (Yılın en güzel golü)
FIFA Taraftar Ödülü
FIFA Fair-Play Ödülü
FIFPRO Erkekler en iyi 11
FIFPRO Kadınlar en iyi 11



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