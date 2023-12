İşte FIFA The Best Ödülü'nde finalistler!

FIFA The Best Ödülü için finalistler açıklandı. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Erling Haaland, ödül için 3 finalist olarak gösterildi.FIFA The Best Ödülü'nün sahibi 15 Ocak 2024'te Londra'da düzenlenecek törenle belli olacak.En iyi kadın oyuncuEn iyi kadın antrenörEn iyi erkek antrenörEn iyi kaleciEn iyi kadın kaleciFIFA Puskas Ödülü (Yılın en güzel golü)FIFA Taraftar ÖdülüFIFA Fair-Play ÖdülüFIFPRO Erkekler en iyi 11FIFPRO Kadınlar en iyi 11