İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu
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05 Eylül 2024 16:27
Son güncelleme 05 Eylül 2024 16:53
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu bildirdi.

Sarı-lacivertlilerin UEFA kadrosunda; Oğuz Aydın, Levent Mercan, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

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