İşte Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı savunması!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor.
Sakatlıklar nedeniyle kadroda ciddi eksikler oluşurken, teknik direktör Jose Mourinho eldeki oyuncularla en iyi çözümü üretmeye çalışıyor. Portekizli hoca, sağlık ekibine bazı oyuncuların hızla takıma kazandırılması için özel talimat verirken, savunmada da yeni bir formül üzerinde duruyor.
Son haftalarda sakatlıkların artmasıyla kadro planlamasında değişikliklere gitmek zorunda kalan Fenerbahçe'de, Anderlecht karşısında nasıl bir savunma kurgusuyla sahaya çıkılacağı merak konusu.
YOĞUN ÇABA HARCANIYOR
Erzurumspor FK maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek'in yanı sıra, tedavisinde sona gelinen Dominik Livakovic'in Galatasaray derbisine yetişebileceği öğrenildi. Alexander Djiku ve Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün de 10 gün içinde sahalara dönmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Yeni transfer Diego Carlos'un ise en az dört hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe, kritik Anderlecht karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak olsa da Mourinho'nun elindeki alternatiflerle savunma hattına güçlendirmeye çalıştığı ve ideal düzeni oluşturmak için tüm imkanlairı seferber ettiği belirtiliyor.
Mourinho, takımdaki bu eksikler doğrultusunda perşembe akşamı oynayacakları Anderlecht maçında savunma hattını yeniden şekillendirdi.
ÇARE AMRABAT
Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın son lig maçında Corendon Alanyaspor'a karşı savunmada iyi işler yapmasının ardından Milan Skriniar ile birlikte stoper tandemini oluşturacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün de perşembe akşamı İstanbul'da oynanacak Anderlecht maçında Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar ile savunma hattında görev yapması bekleniyor.
(Kaynak: Karar gazetesi)
Sakatlıklar nedeniyle kadroda ciddi eksikler oluşurken, teknik direktör Jose Mourinho eldeki oyuncularla en iyi çözümü üretmeye çalışıyor. Portekizli hoca, sağlık ekibine bazı oyuncuların hızla takıma kazandırılması için özel talimat verirken, savunmada da yeni bir formül üzerinde duruyor.
Son haftalarda sakatlıkların artmasıyla kadro planlamasında değişikliklere gitmek zorunda kalan Fenerbahçe'de, Anderlecht karşısında nasıl bir savunma kurgusuyla sahaya çıkılacağı merak konusu.
YOĞUN ÇABA HARCANIYOR
Erzurumspor FK maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek'in yanı sıra, tedavisinde sona gelinen Dominik Livakovic'in Galatasaray derbisine yetişebileceği öğrenildi. Alexander Djiku ve Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün de 10 gün içinde sahalara dönmesi için yoğun çaba harcanıyor.
Yeni transfer Diego Carlos'un ise en az dört hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtildi. Fenerbahçe, kritik Anderlecht karşılaşmasına önemli eksiklerle çıkacak olsa da Mourinho'nun elindeki alternatiflerle savunma hattına güçlendirmeye çalıştığı ve ideal düzeni oluşturmak için tüm imkanlairı seferber ettiği belirtiliyor.
Mourinho, takımdaki bu eksikler doğrultusunda perşembe akşamı oynayacakları Anderlecht maçında savunma hattını yeniden şekillendirdi.
ÇARE AMRABAT
Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın son lig maçında Corendon Alanyaspor'a karşı savunmada iyi işler yapmasının ardından Milan Skriniar ile birlikte stoper tandemini oluşturacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün de perşembe akşamı İstanbul'da oynanacak Anderlecht maçında Sofyan Amrabat ve Milan Skriniar ile savunma hattında görev yapması bekleniyor.
(Kaynak: Karar gazetesi)
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