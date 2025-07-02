İşte Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı rakam!

Fenerbahçe Spor Kulübü, spor giyim markası Adidas ile yaptığı iş birliği kapsamında önemli bir gelirin sahibi olacak. Türk spor tarihinin en büyük anlaşması olarak lanse edilen sponsorlukta sarı lacivertliler yıllık 12 milyon Euro kazanacak.

calendar 02 Temmuz 2025 15:07
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İşte Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasından kazanacağı rakam!
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Fenerbahçe Spor Kulübü, spor giyim markası Adidas ile 5 yıllık bir iş birliği anlaşmasına vardı.

Bu kapsamda kulüp, her yıl 12 milyon Euro gelir elde edecek. Anlaşma, futbol, basketbol, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yanı sıra bu branşların altyapılarını da kapsıyor.

Fenerbahçe ile Adidas iş birliğinde hazırlanan 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı. "Bize Emanet" sloganıyla düzenlenen lansman, Ülker Stadyumu'nda çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.



NET RAKAM 60 MİLYON EURO VE ÜZERİ

5 yıl sürecek birliktelikte Fenerbahçe kasasına toplamda 60 milyon Euro gelir girmiş olacak. Fenerbahçe ayrıca satılan forma adedi kadar pay alacak ve ekstra gelir elde edecek. Sarı lacivertlilerin hedefi 500 binin üzerinde forma satarak geliri yıllık 30 milyon Euro'nun üzerine çıkartmak. 

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