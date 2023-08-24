Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oldu.



Suudi Arabistan ekiplerinden Abha FC, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Suudi Arabistan basını, Abha FC'nin Ekambi için Lyon'a 2 milyon euro'nun altında bir bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.



Ekambi'nin adı transfer döneminde Türk ekipleriyle de anılmıştı.



