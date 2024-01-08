İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ın Rize kadrosu
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08 Ocak 2024 13:55
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Necip Uysal'ın kamp kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol takımımızın Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede geçirdiği kafa travması nedeni ile takip ve sahaya dönüş süreci devam eden futbolcumuz Necip Uysal, takımımızın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır."

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde



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