Beşiktaş, 4 Temmuz'da başlayan Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Oynanan dört hazırlık maçı sonrasında ortaya çıkan sonuç pek de beklentileri karşılayamadı. İşte yurt dışı kampının detayları:
1- Kafilede 35 futbolcu yer aldı. Kalabalık kadro nedeniyle çift kale maçlar dönüşümlü oynandı. Karşılaşmalar sırasında 13 futbolcunun sürekli kenarda kalması dikkat çekti. Bu durum sürekliliği etkiledi.
2- Teknik ekibe dahil olan Jonny Northeast, kampta tempoyu yüksek tutma gayretindeydi. Kısa süreli ancak yüksek şiddetli fiziksel antrenmanlar yaptırdı.
3- David Jurasek ve Tammy Abraham hazırlık maçlarında da görev alan iki yeni transfer oldu. Ayrıca kiralıktan dönen Demir Ege, Kartal Kayra, Can Keleş, Jean Onana ve Al Musrati de takımla kamp dönemi geçirdi.
ABRAHAM HIRSLIYDI, JURASEK DEFANSTA ZAYIF KALDI
4- Tammy Abraham idmanlarda oldukça hırslı ve istekliydi. İngiliz futbolcu, maç ritmini ve kondisyonunu tam anlamıyla yakaladığında olumlu işler yapabileceğinin sinyallerini verdi. David Jurasek ise ofansif anlamda etkili oldu ancak savunma yönünde performansı eksik kaldı.
5- Ole Gunnar Solskjaer oyun planını kuramadı. Geride kalan sezonda geçiş hücumlarıyla oynayan Beşiktaş, bu sezonki hazırlık maçlarında da benzer görüntü sergiledi. Rakip sahada baskılı oyun ve set hücumları ise yine istenilen seviyede değildi.
6- Kampa sol bek, santrfor ve 8 numarayı yetiştiren Beşiktaş, sağ bek konusunda ise istenilen sonucu elde edemedi. Özellikle Kyle Walker Peters ile yaşanan ve olumsuz sonuçlanan süreç son iki gün keyifleri kaçırdı.
ÜÇ İSİM, KENDİLERİNE VERİLEN SON ŞANSI KULLANAMADI
7- Geçen sezon Beşiktaş'ın Maribor'da yaptığı kampın olanaklarına dair çok yoğun eleştiriler ortaya konulurken bu sezonki tesis ise oyuncular ve teknik ekip tarafından fazlasıyla beğenildi.
8- Akademiden yetişen oyuncu sayısının fazla olduğu kampta, kendini gösterme çabası da yüksekti. Özellikle geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz ile Kayserispor'da oynayan Kartal Kayra Yılmaz, takıma tutunmak için yoğun efor sarf etti. Bu iki oyuncu kampın da öne çıkan isimleriydi.
9- Solskjaer gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncuları da Avusturya'ya getirerek onlara bir şans daha tanıdı. Ancak Onana, Musrati, Tayyip Talha bu şanslarını iyi değerlendiremedi. Beklentinin olduğu Rashica ve Hadziametovic ise Solskjaer'in istediğini alamadığı oyunculardan oldu.
İKİ BÖLGEDEKİ SIKINTI BARİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNDÜ
10- Başkan Serdal Adalı, pazartesi günü Orkun Kökçü'yü de yanına alarak kampa geldi. Çarşamba ve perşembe günü oynanan maçları ise transferde yaşanan süreçlerden dolayı takip etmedi. Adalı, Wolfsberger maçı oynanırken scout şefi Eduard Graf ile mesaideydi. Peters konusu imzadan dönünce Perşembe sabahı Petrzalka maçını beklemeden İstanbul'a geldi.
11- St. Pölten, Admira Wacker, Wolfsberger ve Petrzalka ile karşılan Beşiktaş, sadece Pölten'i mağlup ederken, Admira Wacker ile berabere kalıp, diğer iki rakibine yenildi. Hazırlık maçları da olsa sahadaki oyun ve plan eleştiri aldı.
12 - Siyah-beyazlılar, yoğunluğu sağ bek ve sol kanada verirken, özellikle son iki karşılaşmada sert 6 numara ve hızlı bir stoper eksikliği de göze çarpmış durumda.
DİKKAT ÇEKENLER
1- Demir Ege Tıknaz: Geçen sezon Portekiz'e kiralık olarak gitmesi ona yaradı. Hem oyununu hem de fiziksel durumunu oldukça geliştirdi. Topla ilişkisi gerçekten cezbediciydi. Solskjaer'in de net bir şekilde gözüne girdi.
2- Kartal Kayra Yılmaz: Yıllardır kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Kartal Kayra da kampın dikkat çeken isimlerinden oldu. Özellikle merkez oyun kurulumu ve duran top kullanımında fark yaratabileceğini gösterdi.
HAYAL KIRIKLIKLARI
1- Milot Rashica: Kosovalı futbolcudan bu sezon büyük beklenti vardı. Hatta ilk etapta sağ kanat transferi düşünülmüyordu. Ancak oyuncunun kamp performansı akıllarda ciddi soru işareti bıraktı. Maçlarda etkisiz kalan Rashica, beklentileri karşılayamayan isimler arasında yer alıyor.
2- Al Musrati: Geçen sezonu kiralık olarak Monaco'da geçiren Libyalı orta sahanın performansını iyileştirmesi ve en azından bu şekilde bir transfer yapabilmesi amaçlandı. Ancak maçlarda iç açıcı durmayan Musrati'ye gelmesi beklenen tekliflerin akıbeti merak edilir oldu.
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR MAÇINA BULGAR HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.
1- Kafilede 35 futbolcu yer aldı. Kalabalık kadro nedeniyle çift kale maçlar dönüşümlü oynandı. Karşılaşmalar sırasında 13 futbolcunun sürekli kenarda kalması dikkat çekti. Bu durum sürekliliği etkiledi.
2- Teknik ekibe dahil olan Jonny Northeast, kampta tempoyu yüksek tutma gayretindeydi. Kısa süreli ancak yüksek şiddetli fiziksel antrenmanlar yaptırdı.
3- David Jurasek ve Tammy Abraham hazırlık maçlarında da görev alan iki yeni transfer oldu. Ayrıca kiralıktan dönen Demir Ege, Kartal Kayra, Can Keleş, Jean Onana ve Al Musrati de takımla kamp dönemi geçirdi.
ABRAHAM HIRSLIYDI, JURASEK DEFANSTA ZAYIF KALDI
4- Tammy Abraham idmanlarda oldukça hırslı ve istekliydi. İngiliz futbolcu, maç ritmini ve kondisyonunu tam anlamıyla yakaladığında olumlu işler yapabileceğinin sinyallerini verdi. David Jurasek ise ofansif anlamda etkili oldu ancak savunma yönünde performansı eksik kaldı.
5- Ole Gunnar Solskjaer oyun planını kuramadı. Geride kalan sezonda geçiş hücumlarıyla oynayan Beşiktaş, bu sezonki hazırlık maçlarında da benzer görüntü sergiledi. Rakip sahada baskılı oyun ve set hücumları ise yine istenilen seviyede değildi.
6- Kampa sol bek, santrfor ve 8 numarayı yetiştiren Beşiktaş, sağ bek konusunda ise istenilen sonucu elde edemedi. Özellikle Kyle Walker Peters ile yaşanan ve olumsuz sonuçlanan süreç son iki gün keyifleri kaçırdı.
ÜÇ İSİM, KENDİLERİNE VERİLEN SON ŞANSI KULLANAMADI
7- Geçen sezon Beşiktaş'ın Maribor'da yaptığı kampın olanaklarına dair çok yoğun eleştiriler ortaya konulurken bu sezonki tesis ise oyuncular ve teknik ekip tarafından fazlasıyla beğenildi.
8- Akademiden yetişen oyuncu sayısının fazla olduğu kampta, kendini gösterme çabası da yüksekti. Özellikle geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçiren Demir Ege Tıknaz ile Kayserispor'da oynayan Kartal Kayra Yılmaz, takıma tutunmak için yoğun efor sarf etti. Bu iki oyuncu kampın da öne çıkan isimleriydi.
9- Solskjaer gelecek sezon kadroda düşünmediği oyuncuları da Avusturya'ya getirerek onlara bir şans daha tanıdı. Ancak Onana, Musrati, Tayyip Talha bu şanslarını iyi değerlendiremedi. Beklentinin olduğu Rashica ve Hadziametovic ise Solskjaer'in istediğini alamadığı oyunculardan oldu.
İKİ BÖLGEDEKİ SIKINTI BARİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜNDÜ
10- Başkan Serdal Adalı, pazartesi günü Orkun Kökçü'yü de yanına alarak kampa geldi. Çarşamba ve perşembe günü oynanan maçları ise transferde yaşanan süreçlerden dolayı takip etmedi. Adalı, Wolfsberger maçı oynanırken scout şefi Eduard Graf ile mesaideydi. Peters konusu imzadan dönünce Perşembe sabahı Petrzalka maçını beklemeden İstanbul'a geldi.
11- St. Pölten, Admira Wacker, Wolfsberger ve Petrzalka ile karşılan Beşiktaş, sadece Pölten'i mağlup ederken, Admira Wacker ile berabere kalıp, diğer iki rakibine yenildi. Hazırlık maçları da olsa sahadaki oyun ve plan eleştiri aldı.
12 - Siyah-beyazlılar, yoğunluğu sağ bek ve sol kanada verirken, özellikle son iki karşılaşmada sert 6 numara ve hızlı bir stoper eksikliği de göze çarpmış durumda.
DİKKAT ÇEKENLER
1- Demir Ege Tıknaz: Geçen sezon Portekiz'e kiralık olarak gitmesi ona yaradı. Hem oyununu hem de fiziksel durumunu oldukça geliştirdi. Topla ilişkisi gerçekten cezbediciydi. Solskjaer'in de net bir şekilde gözüne girdi.
2- Kartal Kayra Yılmaz: Yıllardır kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen Kartal Kayra da kampın dikkat çeken isimlerinden oldu. Özellikle merkez oyun kurulumu ve duran top kullanımında fark yaratabileceğini gösterdi.
HAYAL KIRIKLIKLARI
1- Milot Rashica: Kosovalı futbolcudan bu sezon büyük beklenti vardı. Hatta ilk etapta sağ kanat transferi düşünülmüyordu. Ancak oyuncunun kamp performansı akıllarda ciddi soru işareti bıraktı. Maçlarda etkisiz kalan Rashica, beklentileri karşılayamayan isimler arasında yer alıyor.
2- Al Musrati: Geçen sezonu kiralık olarak Monaco'da geçiren Libyalı orta sahanın performansını iyileştirmesi ve en azından bu şekilde bir transfer yapabilmesi amaçlandı. Ancak maçlarda iç açıcı durmayan Musrati'ye gelmesi beklenen tekliflerin akıbeti merak edilir oldu.
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR MAÇINA BULGAR HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i konuk edeceği maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Bulgaristan Futbol Federasyonundan Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.