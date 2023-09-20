İşte Balotelli transferinin perde arkası

İtalyan golcü Mario Balotelli'nin ikinci Adana Demirspor dönemi başladı. Başkan Murat Sancak, transferin son gününde kadrolarına tekrardan katılan yıldız golcünün transferine dair bilinmeyenleri açıkladı. Sancak, Balotelli'nin kendisini aradığını ifade ederek aralarında geçen konuşmaları paylaştı.



YENİDEN DOĞMUŞTU



27 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüp kadrosuna Balotelli'yi katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor o dönem büyük bir risk almıştı.



İtalya 2. Ligi'nde Monza'da kariyeri dibe doğru giderken ciddi bir maliyetle Güney ekibine soru işaretleriyle gelen yıldız oyuncu, adeta ikinci baharını yaşayarak yeniden doğmuştu.



Attığı 19 golle yeniden İtalya Milli Takımı'na kadar yükselen, Sion'a transfer yaparak Avrupa'ya daha güçlü dönen Balotelli için işler istediği gibi gitmedi.



"BANA İYİ GELECEK"



Sion döneminde hüsran yaşayan dünyaca ünlü futbolcu, Türkiye'de transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala yeniden Mavi-Lacivertli formayı giydi. Transferin perde arkası ise hayli ilginç bir şekilde gelişti.



Öyle ki 3 gün kala başkan Murat Sancak'ı arayan Balotelli, "Yeniden Adana'ya gelmek istiyorum. Sizin gibi bir başkanla çalışmak bana yeniden iyi gelecek. Aldığım teklifler var ama ben yeniden Adana Demirspor forması giymeyi istiyorum" mesajı verdi. Bunun üzerine durum değerlendirmesi yapan Sancak, Balotelli'yi bir öncekine göre çok daha uygun bir bedelle kadrosuna katmayı başardı.



