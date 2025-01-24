İşte Avrupa'da son durumumuz!

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. İşte son hafta öncesi temsilcilerimizin son durumları...

Haber; Sporx.com
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İşte Avrupa'da son durumumuz!
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24 Ocak 2025 01:14
Son güncelleme 24 Ocak 2025 01:30
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta sona erdi. İşte son hafta öncesi temsilcilerimizin durumu...

Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasına 13 puanla 9. sırada giriyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında Ajax'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ardından Beşiktaş sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasına 9 puanla 24. sırada giriyor.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE DE BERABERE

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından sahaya çıkan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının ardından 9 puanla 23. sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TÜM MAÇLAR AYNI SAATTE

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Organizasyonda son hafta maçları 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta öncesi puan durumu şu şekilde:



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