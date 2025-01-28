İşte 21. haftanın VAR kayıtları!

VAR kayıtlarında Galatasaray 'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon yer aldı. İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar;

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı."Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin.""Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim. ""Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. ""Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut.""Evet, penaltı vuruşu, doğru."