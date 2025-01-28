İşte 21. haftanın VAR kayıtları!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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İşte 21. haftanın VAR kayıtları!
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28 Ocak 2025 20:03
Son güncelleme 28 Ocak 2025 20:21
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR kayıtlarında Galatasaray'ın Konyaspor karşısında Osimhen ile penaltı kazandığı pozisyon yer aldı. İşte VAR ve Halil Umut Meler arasındaki konuşmalar; 


VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

Halil Umut Meler: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim. "

Halil Umut Meler: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. "

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Halil Umut Meler: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."


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