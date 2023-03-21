İstanbulspor ve Kayserispor'dan hazırlık maçı kararı

İstanbulspor ve Kayserispor, milli arada hazırlık maçında karşılaşacak. Maçın geliri depremzedeler için yardım kampanyasına bağışlanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor ve Kayserispor'dan hazırlık maçı kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2023 14:06
İstanbulspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Yukatel Kayserispor ile 24 Mart Cuma günü hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçın tüm geliri Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile 1 Mart tarihinde başlatılan "Omuz omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına bağışlanacak.

Passolig'den satışa sunulacak biletlerin fiyatı ise 34 ve 38 lira olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery