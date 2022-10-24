İstanbulspor'da Fatih Tekke sesleri!

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbulspor takımın başına Fatih Tekke'yi getirmeyi planlıyor. İşte haberin detayları...

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'da Fatih Tekke sesleri!
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24 Ekim 2022 20:30
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbulspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul ekibi Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Öte yandan Samet Aybaba ve Hikmen Karaman da görüşülen diğer adaylar arasında yer alıyor.

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkarmış ancak bu sezon lige istediği gibi başlayamamıştı. Genç çalıştırıcı ligde oynadıkları 10 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenildi aldı.

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