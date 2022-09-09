İstanbulspor'a İngiliz sağ bek

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
İstanbulspor'a İngiliz sağ bek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2022 15:49
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstanbulspor, İngiliz sağ bek Demeaco Duhaney'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Duhaney, imzaların atılmasından önce sağlık kontrolünden geçirildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ