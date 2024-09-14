İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

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İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!
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14 Eylül 2024 20:59
Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emir Kaan Gültekin, 69. dakikada Okan Erdoğan ve 84. dakikada Diarra kaydetti.

İstanbulspor bu sonuçla 5 maçta 12 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'la karşılaşacak.

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