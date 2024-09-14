İstanbulspor 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig 5. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emir Kaan Gültekin, 69. dakikada Okan Erdoğan ve 84. dakikada Diarra kaydetti.
İstanbulspor bu sonuçla 5 maçta 12 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'la karşılaşacak.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emir Kaan Gültekin, 69. dakikada Okan Erdoğan ve 84. dakikada Diarra kaydetti.
İstanbulspor bu sonuçla 5 maçta 12 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Bandırmaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Adanaspor'la karşılaşacak.
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