İstanbul Gençlik Spor, deplasmanda zorlansa da kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik Spor, deplasmanda Halkbank'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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İstanbul Gençlik Spor, deplasmanda zorlansa da kazandı
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16 Şubat 2025 00:25

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik Spor, Halkbank'a konuk oldu. 

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi konuk ekip İstanbul Gençlik Spor 3-2'lik skorla kazandı. 

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu 

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal, Mert Matiç, Ma'a (Deniz İvgen, Sotola, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu)

İstanbul Gençlik Spor: Mejias, Enaboifo, Hasan Sıkar, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Yigit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Far, Furkan Aydın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-22, 25-20, 21-25, 21-25, 11-15

Süre: 128 dakika

 




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